Россиян предупредили о резком подорожании вина
В 2026 году стоимость импортных и российских вин вырастет на 20%. Об этом NEWS.ru заявил винодел, сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Олег Николаев.
По его словам, причиной является повышение акцизов, что будет заложено производителями в отпускные цены.
Кроме того, к росту стоимости приведут прочие повышающие налогообложение инициативы, в том числе увеличение НДС с 20 до 22%.
«Я прогнозирую подорожание вина... уже в январе... бизнес, как правило, издержки закладывает сразу», — заключил эксперт.
Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил «Радиоточке НСН», что из-за новых акцизов водка с января подорожает на 12%.
