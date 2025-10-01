Россиян предупредили о резком подорожании вина

По его словам, причиной является повышение акцизов, что будет заложено производителями в отпускные цены.

Кроме того, к росту стоимости приведут прочие повышающие налогообложение инициативы, в том числе увеличение НДС с 20 до 22%.

«Я прогнозирую подорожание вина... уже в январе... бизнес, как правило, издержки закладывает сразу», — заключил эксперт.

Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил «Радиоточке НСН», что из-за новых акцизов водка с января подорожает на 12%.

