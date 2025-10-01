Фигуристка Камила Валиева решила возобновить карьеру

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала изданию, что Валиева, срок дисквалификации которой истекает в конце декабря, будет тренироваться в её академии у тренера Светланы Соколовской.

«Для нашей академии и ледового дворца это замечательная новость. Мы рады! Будем всячески помогать, поддерживать и курировать», - подчеркнула она.

Навка также выразила уверенность, что у Валиевой «всё получится».

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, чтов настоящее время «Валиева у нас не спортсменка, а участница различных шоу и зрелищ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

