Вирусолог оценил новый российский препарат против осложнений после COVID-19

В России зарегистрирован ингаляционный препарат «Лейтрагин», предназначенный для предотвращения или смягчения осложнений при COVID-19. Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, эффективен в борьбе с цитокиновым штормом и не имеет нежелательных побочных эффектов в отличие от других антицитокиновых средств.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что главное преимущество нового препарата – возможность использовать его в качестве профилактики.

«Препарат только зарегистрирован, не проведены все клинические исследования, но это новый класс антицитокиновых препаратов, его эффективность и безопасность требует уточнения. Предварительно можно сказать, что его преимущество в том, что он может применяться как для профилактики, так и для лечения», - отметил Викулов.

По его словам, последствия цитокинового шторма – летальный исход, сегодня врачи используют целый ряд мер для борьбы с неконтролируемым воспалением.