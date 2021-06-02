Вирусолог оценил новый российский препарат против осложнений после COVID-19

Георгий Викулов рассказал НСН, чем опасен цитокиновый шторм при коронавирусе, и как его предотвратить.

В России зарегистрирован ингаляционный препарат «Лейтрагин», предназначенный для предотвращения или смягчения осложнений при COVID-19. Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, эффективен в борьбе с цитокиновым штормом и не имеет нежелательных побочных эффектов в отличие от других антицитокиновых средств.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что главное преимущество нового препарата – возможность использовать его в качестве профилактики.

«Препарат только зарегистрирован, не проведены все клинические исследования, но это новый класс антицитокиновых препаратов, его эффективность и безопасность требует уточнения. Предварительно можно сказать, что его преимущество в том, что он может применяться как для профилактики, так и для лечения», - отметил Викулов.

По его словам, последствия цитокинового шторма – летальный исход, сегодня врачи используют целый ряд мер для борьбы с неконтролируемым воспалением.

Не выбирайте себе вакцину, а прививайтесь! Онищенко о появлении «КовиВак» в регионах

«Цитокиновый шторм опасен на 100 процентов, это одна из причин развития жизнеугрожающих изменений в организме. Сейчас врачи применяют другие препараты, применяют системную интенсивную терапию и системные глюкокортикоиды, разные способы борьбы есть . Основные последствия цитокинового шторма – смерть, возникает шок, серьезные изменения в органах, потому что это гипервоспалительный синдром, цитокин обладает повреждающим действием, это же белковой природы вещества. Это приводит к повреждению различных клеток и тканей, легкие могут забиваться, происходит диффузия кислорода и человек погибает», - объяснил вирусолог.

Викулов подчеркнул, что препарат сможет появиться в аптеках только после разрешения Минздрава, а цена на лекарство будет зависеть от решения внести его в перечень жизненно важных.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнил безопасность для детей западной вакцины BioNTech/Pfizer и «Спутника V».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Кирилл Каллиников//РИА Новости
ТЕГИ:ЛекарстваКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры