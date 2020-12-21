Вирусолог рассказал, кто не заразится коронавирусом
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что некоторые члены семьи могут вовсе не заболевать коронавирусом, передает РИА Новости.
По его словам, это связано с тем, что у таких людей в крови много интерферонов, потому что они ведут здоровый образ жизни.
В понедельник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна против нового штамма коронавируса, который был обнаружен в Великобритании.
Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев сообщил, что антигенные свойства мутировавшего коронавируса не изменились, а это значит, что все созданные на данный момент вакцины способны ему противостоять.
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