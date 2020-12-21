РФПИ заявил об эффективности «Спутник V» в отношении нового штамма COVID-19

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна против нового штамма коронавируса, который был обнаружен в Великобритании.

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Ранее сегодня Центр имени Гамалеи, англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, передает RT. В режиме видеосвязи на событии присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с телеканалом «360» сообщил, что антигенные свойства мутировавшего коронавируса не изменились, а это значит, что все созданные на данный момент вакцины способны ему противостоять.



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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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