РФПИ заявил об эффективности «Спутник V» в отношении нового штамма COVID-19

Ранее сегодня Центр имени Гамалеи, англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, передает RT. В режиме видеосвязи на событии присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с телеканалом «360» сообщил, что антигенные свойства мутировавшего коронавируса не изменились, а это значит, что все созданные на данный момент вакцины способны ему противостоять.







