Вирусолог объяснил необходимость назальной вакцины от COVID-19

Во-вторых, по словам Альтштейна, назальная вакцина может выработать антитела, которые относятся к иммуноглобулину А (IgA), на что не способна инъекционная версия.

Накануне Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Как отмечается, новый препарат состоит из двух доз, которые вводятся в организм через нос с интервалом в три недели. Вакцина предназначена для лиц старше 18 лет. Она может применяться в качестве профилактики инфекции и для ревакцинации.







