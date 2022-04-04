Вирусолог объяснил необходимость назальной вакцины от COVID-19
Необходимость назальной вакцины от коронавируса обусловлена двумя основными факторами, рассказал «Вечерней Москве» профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Во-первых, вводить препарат через нос проще, чем использовать внутримышечную вакцину, отметил вирусолог.
По его словам, назальный «Спутник» впоследствии можно будет использовать и в домашних условиях.
Во-вторых, по словам Альтштейна, назальная вакцина может выработать антитела, которые относятся к иммуноглобулину А (IgA), на что не способна инъекционная версия.
Накануне Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Как отмечается, новый препарат состоит из двух доз, которые вводятся в организм через нос с интервалом в три недели. Вакцина предназначена для лиц старше 18 лет. Она может применяться в качестве профилактики инфекции и для ревакцинации.
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