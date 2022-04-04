«Это неизбежно!»: Волна «стелс-омикрона» обрушится на Россию через месяц
Сейчас россиян спасает отсутствие коммуникации с европейскими странами, однако новый штамм все равно придет через ОАЭ, Израиль и Турцию, заявил в эфире НСН
Примерно через месяц в Россию придет волна заболеваемости «стелс-омикроном», распространение которого будет стремительнее «омикрона», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Ранее сообщалось, что случаи заражения штаммом коронавируса «стелс-омикрон» уже выявлены на территории Красноярского края.
«Да, конечно, это (новая волна коронавируса – прим. НСН) неизбежно. Я думаю, через месяц. Это очень скоро, потому что вокруг все полыхает уже, Китай не может справиться. Единственное, что нас сейчас защищает и оттягивает эту ситуацию это то, что у нас значительно снизилась коммуникация с другими странами, особенно с европейскими, где сейчас вовсю идет подъем», - сказал Чепурнов.
При этом он предупредил, что «стелс-омикрон» очень заразен.
«Особенности этого варианта в том, что он настолько инфективен, что даже китайцы со своей сверхдисциплиной и отработанными методиками и то не могут его как следует удержать. Он придет. Он бы уже пришел, но в данном случае срабатывает, что мы отгородились в значительной степени. Но поскольку коммуникация есть через Дубай, Израиль и Турцию, все равно все придет, просто медленнее. А так он весьма заразен и подъем будет даже стремительнее, чем у омикрона», - уверен профессор.
Чепурнов также указал, что ревакцинация «Спутником Лайт» эффективна против нового штамма.
«Данные оказались неплохие, причем без разницы, какая вакцина. Для всех существующих вакцин ревакцинация обладает положительным эффектом. В нашей ситуации это "Спутник Лайт", ничего другого я не рекомендую. Тем, кто ощущает слабость, лучше не пропускать ревакцинацию дольше, чем полгода. Чаще тоже не стоит. От полугода до года – это оптимальная цифра, с которой нам придется существовать многие годы, а может быть и всегда, как с гриппом», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, врач-иммунолог Владимир Болибок говорил в середине марта НСН, что в России уже начинается новая волна коронавируса, вызванная «стелс-омикроном». По его словам, неожиданно «загорелся» Китай, также начался подъем заболеваемости во Франции, Великобритании, Италии и Чехии.
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