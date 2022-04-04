«Это неизбежно!»: Волна «стелс-омикрона» обрушится на Россию через месяц

Примерно через месяц в Россию придет волна заболеваемости «стелс-омикроном», распространение которого будет стремительнее «омикрона», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Ранее сообщалось, что случаи заражения штаммом коронавируса «стелс-омикрон» уже выявлены на территории Красноярского края.