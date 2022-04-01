Первую в мире назальную вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России

Вакцина предназначена для лиц старше 18 лет. Она может применяться в качестве профилактики инфекции и для ревакцинации.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как часто следует прививаться назальной вакциной от COVID-19.