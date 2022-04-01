Первую в мире назальную вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России
Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
Как отмечается, новый препарат состоит из двух доз, которые вводятся в организм через нос с интервалом в три недели.
Вакцина предназначена для лиц старше 18 лет. Она может применяться в качестве профилактики инфекции и для ревакцинации.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как часто следует прививаться назальной вакциной от COVID-19.
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