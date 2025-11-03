Хинштейн пообещал наказать виновных в организации концерта блогера Апачева

Курский губернатор Александр Хинштейн заявил, что лица, позволившие блогеру Акиму Апачеву (настоящая фамилия — Гасанов) провести концерт перед бойцами бригады «БАРС-Курск» без согласования с командованием, будут привлечены к ответственности.

По словам главы региона, инцидент произошел 3 ноября на базе подразделения. Хинштейн подчеркнул, что Курская область «не является местом для отмывания репутации» и добавил, что «Курск, как и Донбасс, не прачечная».

СБУ объявила в розыск российского блогера Апачева

Ранее представители «БАРС-Курск» сообщили, что концерт прошел без разрешения руководства.

В бригаде отметили, что выступление Апачева не означает, будто его вина перед жителями Курской области за мартовские события, в которых он был замешан, исчерпана, передает «Радиоточка НСН».

