На юго-западе Москвы потушили пожар в административном здании

На юго-западе Москвы из административного здания на Новоясеневском проспекте эвакуировали людей из-за возгорания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил с адреса Новоясеневский проспект, дом 1. В одном из помещений зафиксировано возгорание площадью около 0,4 квадратного метра.

При пожаре в жилом доме в Новосибирске погибли четыре человека

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пламя.

В министерстве уточнили, что пострадавших нет, а эвакуация была проведена еще до прибытия пожарных подразделений, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МоскваПожар

Горячие новости

Все новости

партнеры