На юго-западе Москвы потушили пожар в административном здании
3 ноября 202519:29
На юго-западе Москвы из административного здания на Новоясеневском проспекте эвакуировали людей из-за возгорания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил с адреса Новоясеневский проспект, дом 1. В одном из помещений зафиксировано возгорание площадью около 0,4 квадратного метра.
Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пламя.
В министерстве уточнили, что пострадавших нет, а эвакуация была проведена еще до прибытия пожарных подразделений, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны сообщило о 15 сбитых украинских дронах над тремя регионами России
- Российский парапланерист Грибанов погиб на юго-западе Турции
- Число погибших в результате землетрясения в Афганистане выросло до 27 человек
- CNN: Рейтинг одобрения Трампа в США упал до исторического минимума
- Концерт группы The Cure покажут в кинотеатрах
- Захарова заявила, что Италия может рухнуть из-за финансовой поддержки Украины
- СМИ: США запланировали первое испытание МБР после заявлений Трампа
- Семь альпинистов погибли в Непале в результате схода лавины
- Лауреат Нобелевской премии Мачадо призвала усилить давление на Мадуро
- Шойгу оценил развитие патриотического кинематографа в РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru