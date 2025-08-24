Вирусолог рассказала, для кого опасен новый вариант коронавируса

Кроме того, уточнила врач, вирус также опасен для людей с ослабленным иммунитетом и больных хроническими заболеваниями. При этом специалист подчеркнула, что пока нет подтвержденных данных о том, что «Стратус» вызывает более тяжелые формы заболевания.

По ее словам, симптомы новой разновидности ковида похожи на обычные признаки ОРВИ. Среди них — головная боль, лихорадка, кашель, слабость, а также осиплость или потеря голоса, объяснила вирусолог.

Ранее академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил, что симптомы нового варианта коронавируса «Стратус» схожи с предыдущими вариантами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».