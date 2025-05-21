«Такие новости уже были. У нас есть Роспотребнадзор, и он внимательно следит за ситуацией. Когда такие риски будут, я уверен, что коллеги нас обязательно проинформируют, как и о мерах предосторожности, и о целесообразности проведения вакцинации. Что касается вакцинации против гриппа, то вирус давно известен. Будут применяться те же вакцинные штаммы, которые применяются в других странах мира. Если возникнет необходимость оперативно произвести вакцину из соответствующего штамма, то это не составит проблем. Пока я просто крайне сомневаюсь, что в этом есть необходимость, я не вижу дополнительных рисков», - рассказал он.

Комментируя цифры по смертности от птичьего гриппа, вирусолог заявил, что непонятно, на основе какой выборки они появились, а также отметил, что смертность там могла быть связана с другими факторами.