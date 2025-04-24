СМИ: Школьница умерла от последствий гриппа «А» в Петербурге

Школьницу доставили в реанимацию, одна спустя час она скончалась. По предварительным данным, врачи поставили ей диагноз грипп «А» с тяжелым течением и быстрым развитием.

Ранее президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что эпидемиологический сезон сегодня отличает повышенная заболеваемость гриппом типа В. По его словам, подобный вирус переносится тяжелее, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».