Онищенко: Текущий сезон отличается повышенной заболеваемостью гриппом типа В
12 апреля 202510:14
Эпидемиологический сезон сегодня отличает повышенная заболеваемость гриппом типа В, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, подобный вирус переносится тяжелее.
Как подчеркнул Онищенко, на данный момент эпидемиологический сезон в РФ еще не завершен.
Ранее академик РАН заявил «Радиоточке НСН», что укрепить иммунитет помогут ежедневные прогулки, правильное питание и режим сна.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru