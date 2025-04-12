Онищенко: Текущий сезон отличается повышенной заболеваемостью гриппом типа В

Эпидемиологический сезон сегодня отличает повышенная заболеваемость гриппом типа В, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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По его словам, подобный вирус переносится тяжелее.

Как подчеркнул Онищенко, на данный момент эпидемиологический сезон в РФ еще не завершен.

Ранее академик РАН заявил «Радиоточке НСН», что укрепить иммунитет помогут ежедневные прогулки, правильное питание и режим сна.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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