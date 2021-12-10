Вирусолог назвал самый опасный вариант эволюции COVID-19

Атака коронавируса на определенные клетки иммунной системы может привести к самой опасной мутации COVID-19. Об этом Ura.ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он пояснил, что речь идет о скрещивании коронавируса с клетками ВИЧ, который также относится к РНК-вирусам.

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«Если коронавирус научится атаковать T-лимфоциты, то он сможет "выключать" иммунную систему, и человек тогда в принципе не сможет выздороветь», — рассказал Болибок.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что вакцина от COVID-19 должна помогать вырабатывать в 41 раз больше антител, чтобы защитить от новой разновидности вируса «омикрон».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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