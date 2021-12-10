Вирусолог назвал самый опасный вариант эволюции COVID-19

Атака коронавируса на определенные клетки иммунной системы может привести к самой опасной мутации COVID-19. Об этом Ura.ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он пояснил, что речь идет о скрещивании коронавируса с клетками ВИЧ, который также относится к РНК-вирусам.