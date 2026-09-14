В Анапе потушили пожар в заповеднике «Утриш»
Пожарные потушили возгорание, произошедшее в Анапе на территории заповедника «Утриш» 10 сентября. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
В ведомстве отметили, что общая площадь пожара составила 9 га. В тушении было задействовано 89 человек и 29 единиц техники.
«К тушению с воздуха привлекали вертолет МИ-8 МЧС России», - говорится в сообщении.
Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин заявил «Радиоточке НСН», что в результате пожара в заповеднике «Утриш» могли пострадать растения, а также средиземноморские черепахи, змеи и ящерицы.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Большинство россиян увозят «сувениры» из отелей
- «Бич пяти лет»: Почему учителя массово уходят из школ в репетиторы
- Кабмин временно запретил вывозить из России серную кислоту
- Россиянам объяснили, как поделить загородный дом при разводе
- Дерут три шкуры: По кому ударит новый мониторинг цен
- В росте аварийности с участием СИМ обвинили частных владельцев
- «Политический компромисс?»: Герман-младший объяснил итоги Венецианского фестиваля
- Россиян призвали помогать пожилым родственникам защищаться от мошенников
- Психотерапевт объяснил, как скриншоты воздействуют на память
- В Анапе потушили пожар в заповеднике «Утриш»