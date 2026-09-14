В Анапе потушили пожар в заповеднике «Утриш»

Пожарные потушили возгорание, произошедшее в Анапе на территории заповедника «Утриш» 10 сентября. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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В ведомстве отметили, что общая площадь пожара составила 9 га. В тушении было задействовано 89 человек и 29 единиц техники.

«К тушению с воздуха привлекали вертолет МИ-8 МЧС России», - говорится в сообщении.

Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин заявил «Радиоточке НСН», что в результате пожара в заповеднике «Утриш» могли пострадать растения, а также средиземноморские черепахи, змеи и ящерицы.

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ФОТО: РИА Новости / Георгий Зимарев
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