В Анапе потушили пожар в заповеднике «Утриш»

В ведомстве отметили, что общая площадь пожара составила 9 га. В тушении было задействовано 89 человек и 29 единиц техники.

«К тушению с воздуха привлекали вертолет МИ-8 МЧС России», - говорится в сообщении.

Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин заявил «Радиоточке НСН», что в результате пожара в заповеднике «Утриш» могли пострадать растения, а также средиземноморские черепахи, змеи и ящерицы.

