Чумаков: Вакцина должна помогать вырабатывать в 41 раз больше антител для защиты от «омикрона»
Вакцина от COVID-19 должна помогать вырабатывать в 41 раз больше антител, чтобы защитить от новой разновидности вируса «омикрон», сообщает Ura.ru со ссылкой на заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Петра Чумакова.
По его словам, коронавирусу проще проскочить через эту защиту, особенно у тех, у кого иммунизация была давно и уровень антител упал.
Как отмечается, по сравнению с «дельтой» «омикрону» нужно будет в четыре раза больше нейтрализующих антител.
Ранее Чумаков заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» приобрел свойства, с помощью которых может вытеснить другие варианты COVID-19. По его словам, «омикрон» может самоликвидироваться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru