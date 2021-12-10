Чумаков: Вакцина должна помогать вырабатывать в 41 раз больше антител для защиты от «омикрона»

По его словам, коронавирусу проще проскочить через эту защиту, особенно у тех, у кого иммунизация была давно и уровень антител упал.

Как отмечается, по сравнению с «дельтой» «омикрону» нужно будет в четыре раза больше нейтрализующих антител.

Ранее Чумаков заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» приобрел свойства, с помощью которых может вытеснить другие варианты COVID-19. По его словам, «омикрон» может самоликвидироваться.

