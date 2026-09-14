Экс-депутат Рады Олейник назвал увольнение генпрокурора Украины «договорняком»
Отставка генпрокурора Украины Руслана Кравченко выглядит, как договорённость. Об этом «Ленте.ру» заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
По его словам, Кравченко, который возбудил уголовное дело против руководителя НАБУ и соратника руководителя САП, получил возможность уехать. При этом президент Украины Владимир Зеленский публично поддержал его увольнение.
Олейник также отметил, что процедура увольнения и выезд Кравченко в командировку выглядят странно.
«Явно читается, мол, мы тебя выпустили в награду за то, что ты возбудил уголовное дело, теперь его надо расследовать, а мы очень возмущены твоим поведением... Юридически надо расследовать... Это договорняк», — отметил экс-депутат.
Олейник добавил, что кроме Кравченко заявления на увольнение подали и другие чиновники, что свидетельствует о наличии серьёзной проблемы.
Ранее НАБУ и САП провели специальную операцию «Карфаген» по разоблачению преступной организации в офисе генпрокурора, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Большинство россиян увозят «сувениры» из отелей
- «Бич пяти лет»: Почему учителя массово уходят из школ в репетиторы
- Кабмин временно запретил вывозить из России серную кислоту
- Россиянам объяснили, как поделить загородный дом при разводе
- Дерут три шкуры: По кому ударит новый мониторинг цен
- В росте аварийности с участием СИМ обвинили частных владельцев
- «Политический компромисс?»: Герман-младший объяснил итоги Венецианского фестиваля
- Россиян призвали помогать пожилым родственникам защищаться от мошенников
- Психотерапевт объяснил, как скриншоты воздействуют на память
- В Анапе потушили пожар в заповеднике «Утриш»