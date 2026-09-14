Экс-депутат Рады Олейник назвал увольнение генпрокурора Украины «договорняком»

По его словам, Кравченко, который возбудил уголовное дело против руководителя НАБУ и соратника руководителя САП, получил возможность уехать. При этом президент Украины Владимир Зеленский публично поддержал его увольнение.

Олейник также отметил, что процедура увольнения и выезд Кравченко в командировку выглядят странно.

«Явно читается, мол, мы тебя выпустили в награду за то, что ты возбудил уголовное дело, теперь его надо расследовать, а мы очень возмущены твоим поведением... Юридически надо расследовать... Это договорняк», — отметил экс-депутат.

Олейник добавил, что кроме Кравченко заявления на увольнение подали и другие чиновники, что свидетельствует о наличии серьёзной проблемы.

Ранее НАБУ и САП провели специальную операцию «Карфаген» по разоблачению преступной организации в офисе генпрокурора, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

