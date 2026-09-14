«Рома Зверь недавно только собрал «Лужники», публике он нужен. Если здесь он увидел людей, которые сидят в телефонах, это нормально. Я видел однажды, как великий артист выступал на мероприятии, там стояли люди, от которых, можно сказать, зависит судьба нашей страны, а какие-то две девушки сидели в телефоне перед сценой. Этот артист подошел к ним и предложил уйти. Если человек пришел на фестиваль, надо уважать всех артистов. Вполне нормально, если лидер «Зверей» остановился и сказал им пару ласковых. Мы теряем очень много времени в реальной жизни, он обратил внимание людей на то, что надо жить, а не смотреть в телефон. Всегда были такие зрители, раньше кто-то пьяным приходил, допустим, всегда есть ложка дегтя. Не сейчас изменилась публика, бывало всякое во все времена», - рассказал он.

По его словам, артист выступает не только из-за денег, но и для своих слушателей, которым также мешают некультурные зрители.

«Уважение к артисту должно быть, понятно, что вы заплатили деньги, но артист не только ради денег это делает, а ради слушателей, которым это нравится. Получается, что такие люди не уважают и фанатов группы, которые, например, могли пройти поближе к сцене и наслаждаться. Это вопрос обычной культуры, попались некультурные зрители. На своем концерте он не останавливался, не кричал, там все пришли смотреть на группу «Звери». Значит, надо еще тщательнее выбирать фестивали, смотреть, кто еще там выступает», - добавил собеседник НСН.

Видео инцидента вызвало обсуждение в социальных сетях. Одни пользователи поддержали музыканта, другие назвали его поведение непрофессиональным. Сам Рома Зверь пока не объяснил причины произошедшего.

