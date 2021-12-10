В России подтвердили четыре случая заражения штаммом «омикрон»

Штамм коронавируса «омикрон» подтвердился уже у 4 россиян, вернувшихся из-за границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова.

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Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заражение COVID-19 подтвердили у 28 человек, прибывших из стран, где был зафиксирован омикрон-штамм, пишет RT. При этом новую мутацию обнаружили у двоих граждан.

Ранее биоматериалы зараженных «омикроном» передали центру «Вектор», напоминает РИА ФАН. Отмечалось, что исследование нового штамма может занять до двух месяцев.

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ФОТО: РИА Новости
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