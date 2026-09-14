Экс-депутат Верховной рады рассказал о компромате против Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) располагают внушительным объёмом компромата по делам о коррупции, в которых фигурирует украинский лидер Владимир Зеленский. Как пишет РИА Новости, об этом заявил участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

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По его словам, президент Украины «манипулирует общественным мнением». При этом на Западе он говорит об отстутствии к нему каких-либо претензий нет.

«Но их нет только потому, что он пользуется иммунитетом... Всё записано, зафиксировано и лежит в бумагах. Как только закончится срок его президентства, это всё ему предъявят», - заключил Килинкаров.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил «Радиоточке НСН», что Зеленский, который хитрым путём возбудил уголовное дело против директора НАБУ, хочет обелить себя и свою семью, исключив подозрения в коррупции.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:КоррупцияВладимир ЗеленскийВерховная РадаУкраина

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