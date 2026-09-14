Экс-депутат Верховной рады рассказал о компромате против Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) располагают внушительным объёмом компромата по делам о коррупции, в которых фигурирует украинский лидер Владимир Зеленский. Как пишет РИА Новости, об этом заявил участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По его словам, президент Украины «манипулирует общественным мнением». При этом на Западе он говорит об отстутствии к нему каких-либо претензий нет.
«Но их нет только потому, что он пользуется иммунитетом... Всё записано, зафиксировано и лежит в бумагах. Как только закончится срок его президентства, это всё ему предъявят», - заключил Килинкаров.
Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил «Радиоточке НСН», что Зеленский, который хитрым путём возбудил уголовное дело против директора НАБУ, хочет обелить себя и свою семью, исключив подозрения в коррупции.
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