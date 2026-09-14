Россиян призвали помогать пожилым родственникам защищаться от мошенников

По её словам, мошенники продолжают находить лазейки, чтобы обмануть доверчивых граждан, в первую очередь, «такую социально уязвимую категорию населения, как пенсионеры».

Она отметила, что заботиться о них должны не только государство, банки и операторы связи, но прежде всего родственники.

«Необходимо поговорить со старшими родственниками, предупредить их о том, чтобы они не доверяли мошенникам и не разговаривали с незнакомцами по телефону», - заключила депутат.

Ранее мошенники стали предлагать пожилым россиянам переводить пенсию в цифровые рубли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

