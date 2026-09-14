Психотерапевт объяснил, как скриншоты воздействуют на память
Часто люди запоминают ключ доступа к знаниям — скриншот или книгу, а сами знания не откладываются в голове, это негативно влияет на память, сказал НСН Лев Пережогин.
Эксперимент, изучающий влияние скриншотов на память, сложно назвать объективным, потому что, делая фотографию в телефоне, люди просто меньше смотрят на картинку. Об этом НСН заявил врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин.
Привычка делать скриншоты может ухудшать память, соответствующий вывод сделали ученые из университета Бингемтона, сообщает журнал Memory & Cognition. Специалисты провели семь экспериментов с участием около 677 студентов: одним показывали фото без возможности сохранить, другим разрешали делать скриншоты. Увиденные без сохранения картинки студенты узнавали в 78% случаев, а заскриншотированные — в 69,5%. Пережогин назвал такое исследование неточным.
«В данном случае исследование шло по такому пути: испытуемым давали набор одних и тех же картинок, кто-то их внимательно изучал глазами, а кто-то просто делал скриншот. Понятно, что те, кто делал скриншот, очень недолго разглядывали эту картинку. Поэтому ничего удивительного в том, что они не помнили ее содержание, нет. Это просто связано с сокращенным временем экспозиции. Но если бы люди, которые делали скриншоты, долго и внимательно смотрели бы, как и те, кто просто пытался запомнить, думаю, что они запомнили бы примерно так же. Здесь просто ошибка эксперимента, исследователи подменили время экспозиции, и получилось так, что те, кто меньше смотрел, тот меньше и запомнил. Так и должно быть, это ничего не доказывает», — сказал Пережогин.
Вместе с тем, отметил собеседник НСН, память ухудшает запоминание не самой информации, а того, где ее можно найти.
«Скриншот или фотография — то же самое, что и заметка в ежедневнике. Другое дело, когда вместо того, чтобы запоминать какую-то информацию, мы просто запоминаем, где ее можно найти. Это действительно подмена, которая может снижать когнитивные навыки человека. Мы теряем учебные навыки, а следом за ними — способность логически мыслить. Ключ доступа к знаниям человек помнит, а сами знания — нет. Вместе с тем процесс обращения к актуальной информации запускает развитие нейронов, которые могут потом использоваться по совершенно другому назначению, а традиционные способы хранения информации, такие, как запись от руки в книжке, развивают мозг лучше, чем сфотографированная картинка», — добавил врач.
В заключение Пережогин указал на то, что минимизировать ущерб когнитивным способностям поможет чтение бумажных книг.
«Электронный документооборот в любом случае сокращает проблемы. В том, что этот эксперимент был, я никакого достижения не вижу. Это было предсказуемо и ясно. Но тот факт, что мы отказываемся от традиционных форм обращения с информацией, снижает человеческие когнитивные способности. Достаточно просто чтения хороших бумажных книг, потому что они более комплексно воздействуют на все сенсорные системы», — заявил собеседник НСН.
Ранее врач-психиатр и эксперт соцпроекта «Деменция.net» Мария Штань заявила, что причинами того, что после 35 лет у человека ухудшается память, рассеивается внимание и ему становится сложнее концентрироваться на задачах, зачастую являются хронический стресс и эмоциональное выгорание.
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