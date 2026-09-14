Эксперимент, изучающий влияние скриншотов на память, сложно назвать объективным, потому что, делая фотографию в телефоне, люди просто меньше смотрят на картинку. Об этом НСН заявил врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин.

Привычка делать скриншоты может ухудшать память, соответствующий вывод сделали ученые из университета Бингемтона, сообщает журнал Memory & Cognition. Специалисты провели семь экспериментов с участием около 677 студентов: одним показывали фото без возможности сохранить, другим разрешали делать скриншоты. Увиденные без сохранения картинки студенты узнавали в 78% случаев, а заскриншотированные — в 69,5%. Пережогин назвал такое исследование неточным.

«В данном случае исследование шло по такому пути: испытуемым давали набор одних и тех же картинок, кто-то их внимательно изучал глазами, а кто-то просто делал скриншот. Понятно, что те, кто делал скриншот, очень недолго разглядывали эту картинку. Поэтому ничего удивительного в том, что они не помнили ее содержание, нет. Это просто связано с сокращенным временем экспозиции. Но если бы люди, которые делали скриншоты, долго и внимательно смотрели бы, как и те, кто просто пытался запомнить, думаю, что они запомнили бы примерно так же. Здесь просто ошибка эксперимента, исследователи подменили время экспозиции, и получилось так, что те, кто меньше смотрел, тот меньше и запомнил. Так и должно быть, это ничего не доказывает», — сказал Пережогин.

Вместе с тем, отметил собеседник НСН, память ухудшает запоминание не самой информации, а того, где ее можно найти.