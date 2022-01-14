Вирусолог Чумаков высказался о прекращении пандемии на фоне «омикрона»
Член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков ответил на вопрос, закончится ли пандемия благодаря омикрон-штамму, сообщает RT.
«Да, я думаю, что это девятый вал. Можно сказать, кульминация», — сказал эксперт. При этом он спрогнозировал сроки возможной новой волны COVID-19 в России.
«Надо посмотреть на динамику, которая сейчас в Европе: в Англии уже пошла вниз заболеваемость. Прошло около месяца. Значит, можно экстраполировать, что месяца два у нас будет продолжаться острая ситуация», — отметил вирусолог.
«Омикрон» может поразить одновременно 100 человек, если его носитель чихнет или покашляет, заявил российский иммунолог Владимир Болибок. По его словам, такой заразности раньше просто не было.
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