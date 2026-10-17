Филолог Пахомов заявил, что русский входит в топ-5 мировых языков

«В 2020 году первый раз коллеги это сделали, и за прошедшие 6 лет видно, что русский язык остается в топе, в топ-5 языков он входит», - указал Пахомов.

По его словам, при составлении рейтинга учитывается много критериев, в том числе количество говорящих на том или ином языке в мире, сайтов на этом языке в интернете, использующих его международных организаций. Пахомов выразил надежду, что русский будет востребован и останется языком межнационального и международного общения.

Ранее доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко в беседе с НСН заявил, что русский язык «расковывается», и в нем происходит демократизация норм из-за интернета.

