Филолог Пахомов заявил, что русский входит в топ-5 мировых языков

Русский входит в первую пятерку мировых языков. Об этом рассказал РИА Новости научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.

Эксперт напомнил, что Государственный институт русского языка имени Пушкина ежегодно высчитывает и представляет индекс русского в мире.

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«В 2020 году первый раз коллеги это сделали, и за прошедшие 6 лет видно, что русский язык остается в топе, в топ-5 языков он входит», - указал Пахомов.

По его словам, при составлении рейтинга учитывается много критериев, в том числе количество говорящих на том или ином языке в мире, сайтов на этом языке в интернете, использующих его международных организаций. Пахомов выразил надежду, что русский будет востребован и останется языком межнационального и международного общения.

Ранее доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко в беседе с НСН заявил, что русский язык «расковывается», и в нем происходит демократизация норм из-за интернета.

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ФОТО: РИА Новости
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