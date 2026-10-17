Футболист барнаульского «Полимера» Винтер погиб в автокатастрофе
Игрок футбольного клуба «Полимер» из Барнаула Даниил Винтер погиб в результате автокатастрофы. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
«Трагически оборвалась жизнь перспективного игрока, воспитанника барнаульского "Динамо", игравшего за главную команду города в 2024-2025 годах. В составе команды "Полимер" в 2023 году становился чемпионом Сибири», - отмечается в сообщении.
Клуб и Федерация футбола Барнаула выразили соболезнования в связи с гибелью спортсмена.
Даниилу Винтеру было 24 года. За свою игровую карьеру он выступал за новотроицкую «Носту», «Торпедо-Миасс», «Динамо-Барнаул».
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