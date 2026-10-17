Футболист барнаульского «Полимера» Винтер погиб в автокатастрофе

«Трагически оборвалась жизнь перспективного игрока, воспитанника барнаульского "Динамо", игравшего за главную команду города в 2024-2025 годах. В составе команды "Полимер" в 2023 году становился чемпионом Сибири», - отмечается в сообщении.

Клуб и Федерация футбола Барнаула выразили соболезнования в связи с гибелью спортсмена.

Даниилу Винтеру было 24 года. За свою игровую карьеру он выступал за новотроицкую «Носту», «Торпедо-Миасс», «Динамо-Барнаул».

