Дмитриев напомнил о первопричинах конфликта на Украине
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о известных ему первопричинах конфликта на Украине. Об этом он написал в соцсети Х.
Ранее Трамп заявил, что знает о деталях начала кризиса на Украине и когда-нибудь раскроет их.
«Упоминал об этом ранее: украинский конфликт возник из-за коррупции [бывшего президента США Джо] Байдена», - подчеркнул Дмитриев.
Между тем Трамп сообщил, что его волнует лишь завершение конфликта на Украине.
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