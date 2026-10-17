Дмитриев напомнил о первопричинах конфликта на Украине

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о известных ему первопричинах конфликта на Украине. Об этом он написал в соцсети Х.

Ранее Трамп заявил, что знает о деталях начала кризиса на Украине и когда-нибудь раскроет их.

«Упоминал об этом ранее: украинский конфликт возник из-за коррупции [бывшего президента США Джо] Байдена», - подчеркнул Дмитриев.

Между тем Трамп сообщил, что его волнует лишь завершение конфликта на Украине.

