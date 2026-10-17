В центре Рыбинска упали обломки БПЛА
17 октября 202607:57
Юлия Савченко
Город Рыбинск Ярославской области подвергся атаке БПЛА. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
Как отметил губернатор, силы РЭБ уничтожили в воздухе один украинский беспилотник.
«По предварительной информации его обломки упали в районе улицы Карякинская в центре Рыбинска... Разрушений и пострадавших нет», - написал Евраев на платформе «Макс».
Место ЧП оцепили, работают экстренные службы.
Ранее в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа из-за атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном объекте.
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