В центре Рыбинска упали обломки БПЛА

Город Рыбинск Ярославской области подвергся атаке БПЛА. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

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Как отметил губернатор, силы РЭБ уничтожили в воздухе один украинский беспилотник.

«По предварительной информации его обломки упали в районе улицы Карякинская в центре Рыбинска... Разрушений и пострадавших нет», - написал Евраев на платформе «Макс».

Место ЧП оцепили, работают экстренные службы.

Ранее в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа из-за атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном объекте.

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ФОТО: Алексей Фокин
ТЕГИ:БеспилотникиЯрославская Область

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