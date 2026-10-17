Трамп распорядился не применять ряд мер по закону об «адских санкциях» против РФ

Глава Белого дома подписал указ об освобождении от применения санкций, ограничений и пошлин в соответствии с законом. Так, документ предусматривает отказ от пошлин до 500 процентов на российские товары и тарифов в 100 процентов для пяти крупнейших покупателей нефти и газа из РФ. Также американский лидер решил не применять ограничения в отношении российских чиновников, банков и организаций.

В то же время Трамп в своем указе прописал, что торговый представитель США должен отслеживать обстоятельства, связанные с импортом и закупками странами российских нефти и газа.

Ранее глава Белого дома подписал законопроект о возможности введения и расширении санкций, пошлин и запретов в отношении России, напоминает «Радиоточка НСН».

