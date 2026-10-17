На подлете к Москве сбили 69 беспилотников

Почти 70 украинских беспилотников уничтожили на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Все аэропорты Московского авиационного узла приостановили обслуживание авиарейсов

По его словам, с начала суток 17 октября было сбито 69 дронов, которые летели на Москву.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал Собянин на платформе «Макс».

Ранее над территорией России, в том числе Московским регионом, перехватили и уничтожили 644 украинских беспилотника самолетного типа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиСергей СобянинМосква

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