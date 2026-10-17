На подлете к Москве сбили 69 беспилотников

По его словам, с начала суток 17 октября было сбито 69 дронов, которые летели на Москву.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал Собянин на платформе «Макс».

Ранее над территорией России, в том числе Московским регионом, перехватили и уничтожили 644 украинских беспилотника самолетного типа.

