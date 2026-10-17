В ОП рассказали, какие имена нельзя давать детям в России

Согласно Семейному кодексу, детям нельзя давать имена с числительными и буквенно-цифровыми обозначениями.

«Если родители хотят дать ребенку необычное имя (например, Айти, Матрица, Айфон, мальчику - женское имя, девочке - мужское имя, или вообще имена вымышленных персонажей), которое будет впоследствии приводить к буллингу, то запись такого имени ребенка... будет отклонена», - подчеркнул эксперт.

Также запрещено регистрировать имена с рангами и титулами, например, «Королева Марго», а также ругательства и графические символы.

Ранее стало известно, что в Московской области родились дети с необычными именами, среди которых Мерседес, Наоми, Залотой и Евсевий.

