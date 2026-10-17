В ОП рассказали, какие имена нельзя давать детям в России

Российские органы ЗАГС могут отказать родителям в регистрации имени для ребенка, которое впоследствии приведет к травле. Об этом заявил в беседе с ТАСС зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

София и Михаил стали самыми популярными именами для детей в России

Согласно Семейному кодексу, детям нельзя давать имена с числительными и буквенно-цифровыми обозначениями.

«Если родители хотят дать ребенку необычное имя (например, Айти, Матрица, Айфон, мальчику - женское имя, девочке - мужское имя, или вообще имена вымышленных персонажей), которое будет впоследствии приводить к буллингу, то запись такого имени ребенка... будет отклонена», - подчеркнул эксперт.

Также запрещено регистрировать имена с рангами и титулами, например, «Королева Марго», а также ругательства и графические символы.

Ранее стало известно, что в Московской области родились дети с необычными именами, среди которых Мерседес, Наоми, Залотой и Евсевий.

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ФОТО: РИА Новости
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