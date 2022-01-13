Установлен новый рекорд по числу заражённых короновирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала максимум заразившихся за сутки с начала пандемии — почти 3,4 млн человек. По данным ВОЗ, больше всего инфицированных в США, далее идут Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.

«Омикрон» может поразить одновременно 100 человек, если его носитель чихнет или покашляет, заявил российский иммунолог Владимир Болибок. По его словам, такой заразности раньше просто не было.