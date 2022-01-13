Установлен новый рекорд по числу заражённых короновирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала максимум заразившихся за сутки с начала пандемии — почти 3,4 млн человек. По данным ВОЗ, больше всего инфицированных в США, далее идут Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.
«Омикрон» может поразить одновременно 100 человек, если его носитель чихнет или покашляет, заявил российский иммунолог Владимир Болибок. По его словам, такой заразности раньше просто не было.
В ходе исследований выяснилось, что COVID-19 может повредить клетки мозга сильнее, чем тяжелая форма болезни Альцгеймера. Об этом говорится в работе американских нейрофизиологов. В исследовании участвовали 250 пожилых людей.
В Индии обнаружили коронавирус в популяции леопардов, причем этот штамм распространился с невероятной скоростью и заразил почти всю популяцию.
Ранее сообщалось, что рекордный прирост заражений COVID-19 в мире зафиксирован в первую неделю 2022 года.
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Заразились
10,7 млн+21 155 / сут.
Умерли
319 тыс.+740 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+25 984 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru