Установлен новый рекорд по числу заражённых короновирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала максимум заразившихся за сутки с начала пандемии — почти 3,4 млн человек. По данным ВОЗ, больше всего инфицированных в США, далее идут Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.

«Омикрон» может поразить одновременно 100 человек, если его носитель чихнет или покашляет, заявил российский иммунолог Владимир Болибок. По его словам, такой заразности раньше просто не было.

В центре Гамалеи оценили эффективность вакцины «Спутник М» против «омикрона»

В ходе исследований выяснилось, что COVID-19 может повредить клетки мозга сильнее, чем тяжелая форма болезни Альцгеймера. Об этом говорится в работе американских нейрофизиологов. В исследовании участвовали 250 пожилых людей.

В Индии обнаружили коронавирус в популяции леопардов, причем этот штамм распространился с невероятной скоростью и заразил почти всю популяцию.

Ранее сообщалось, что рекордный прирост заражений COVID-19 в мире зафиксирован в первую неделю 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусВОЗОмикрон-штамм
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