Над территорией России сбили 610 беспилотников ВСУ

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над Россией 610 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.

Дроны сбили прошедшей ночью с 20.00 мск 16 октября до 08.00 17 октября.

Военные уничтожили БПЛА в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. Кроме того, дроны сбили над Московским регионом, Ханты-Мансийским автономным округом, Краснодарским краем, Крымом, Черным морем.

Ранее украинский беспилотник ликвидировали в Рыбинске Ярославской области, обломки упали в районе улицы Карякинская в центре города.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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