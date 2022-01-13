Кудрин заявил, что выплаты россиянам из-за «омикрона» пока не нужны
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, пока рано обсуждать последствия распространения «омикрон»-штамма COVID-19 для экономики России, сообщает РИА Новости.
В кулуарах Гайдаровского форума он высказа мнение, ещё рано говорить о том, что распространение нового варианта «серьёзно изменит тенденции в экономике».
«Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет», - подчеркнул Кудрин.
Он добавил, что если всё же подобная необходимость возникнет, то «опыт у России уже есть».
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости подготовки больничной сети и промышленности к возможному всплеску случаев заражения «омикрон»-штаммом, сообщает RT.
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