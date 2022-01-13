Кудрин заявил, что выплаты россиянам из-за «омикрона» пока не нужны

В кулуарах Гайдаровского форума он высказа мнение, ещё рано говорить о том, что распространение нового варианта «серьёзно изменит тенденции в экономике».

«Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет», - подчеркнул Кудрин.

Он добавил, что если всё же подобная необходимость возникнет, то «опыт у России уже есть».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости подготовки больничной сети и промышленности к возможному всплеску случаев заражения «омикрон»-штаммом, сообщает RT.



