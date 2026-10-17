ВС РФ поразили крупнейшее металлургическое предприятие Украины «Запорожсталь»
Российские военные поразили крупнейшее предприятие металлургической промышленности Украины. Об этом сообщило Минобороны.
Отмечается, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по предприятиям в подконтрольном Киеву городе Запорожье, а также в Кривом Роге и Житомире. Армия применила высокоточное оружие наземного, воздушного, морского базирования и ударные беспилотники.
«В городе Запорожье поражены: металлургический комбинат («Запорожсталь»), являвшийся крупнейшим предприятием металлургической промышленности Украины», - указали в Минобороны.
Продукция предприятия в основном шла на нужды военной промышленности.
Также армия РФ ударила по заводу «Запорожтрансформатор», находящемуся под управлением украинского министерства обороны и используемого в интересах ВСУ.
При этом в Кривом Роге был поражен металлургический комбинат, а в Житомире - электроподстанция, обеспечивающая распределение электроэнергии с запада Украины в центральные районы для работы военно-промышленных предприятий.
Ранее ВС РФ поразили транспортно-логистический центр «Эпицентр» в Хмельницком.
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