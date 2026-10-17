В 2027 году россиян ждут семь коротких рабочих недель

Семь коротких рабочих недель ожидается в России в 2027 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление правительства о переносе выходных дней.

В частности, выходные переносятся с 2 января на 5 ноября, с 3 января на 31 декабря, с 20 на 22 февраля. С учетом этого рабочие недели будут короткими в феврале, марте, мае, июне, ноябре и декабре.

В феврале запланированы три выходных в связи с Днем защитника Отечества и четырехдневная рабочая неделя после праздника. В марте Международный женский день отметят в понедельник, 8 числа, после него у россиян останется четыре рабочих дня. В мае короткие недели придутся на периоды 4-7 и 11-14 мая после трехдневных праздничных выходных.

При этом в июне четырехдневная рабочая неделя ожидается с 15 по 18 числа, в ноябре россияне будут работать три дня перед Днем народного единства 4 ноября. В декабре в преддверии Нового года потребуется поработать четыре дня с 27 по 30 декабря.

Между тем депутат Госдумы Дарья Лантратова заявила, что в РФ в ближайшее время не планируют законодательно сокращать рабочую неделю.

