Женская сборная России по футболу проиграла команде КНДР в товарищеском матче

Встреча, которая прошла в Пхеньяне на стадионе имени Ким Ир Сена, завершилась со счетом 5:2 в пользу северокорейской сборной. В составе российской команды голами отметились Медея Жаркова и Анна Кожникова.

В настоящее время, женская сборная России находится в КНДР на сборах. Как пишет RT, в его рамках запланированы два товарищеских матча со сборной Северной Кореи. Второй состоится 30 ноября.

Ранее мужская российская сборная по футболу уступила в товарищеском матче команде Чили со счетом 2:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

