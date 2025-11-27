Женская сборная России по футболу проиграла команде КНДР в товарищеском матче
Женская футбольная сборная России по футболу проиграла в товарищеском матче национальной команде КНДР. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).
Встреча, которая прошла в Пхеньяне на стадионе имени Ким Ир Сена, завершилась со счетом 5:2 в пользу северокорейской сборной. В составе российской команды голами отметились Медея Жаркова и Анна Кожникова.
В настоящее время, женская сборная России находится в КНДР на сборах. Как пишет RT, в его рамках запланированы два товарищеских матча со сборной Северной Кореи. Второй состоится 30 ноября.
Ранее мужская российская сборная по футболу уступила в товарищеском матче команде Чили со счетом 2:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
