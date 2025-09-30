Россиянам рассказали, как быстро вылечить горло

По её словам, необходимо употреблять пищу, которая не раздражает слизистую. В частности, «еда должна быть тёплой, мягкой консистенции, без резких специй и уксуса».

Второй способ ускорить выздоровление - выполнение упражнения «львиная гримаса», которое усиливает кровоснабжение и облегчает течение простудного заболевания.

Чернышова добавила, что есть и третий способ - побольше молчать.

«Нужно соблюдать голосовой режим... Чем больше молчим и меньше напрягаем связки, тем быстрее пройдёт простуда», - заключила врач.

Ранее кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков заявил «Радиоточке НСН», что простуда вполне может стать следствием переохлаждения в офисе.

