Россиянам рассказали, как быстро вылечить горло
Вылечить больное горло быстрее помогут несколько способов, в том числе соблюдение диеты. Об этом сайту aif.ru заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.
По её словам, необходимо употреблять пищу, которая не раздражает слизистую. В частности, «еда должна быть тёплой, мягкой консистенции, без резких специй и уксуса».
Второй способ ускорить выздоровление - выполнение упражнения «львиная гримаса», которое усиливает кровоснабжение и облегчает течение простудного заболевания.
Чернышова добавила, что есть и третий способ - побольше молчать.
«Нужно соблюдать голосовой режим... Чем больше молчим и меньше напрягаем связки, тем быстрее пройдёт простуда», - заключила врач.
Ранее кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков заявил «Радиоточке НСН», что простуда вполне может стать следствием переохлаждения в офисе.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru