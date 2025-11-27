РЖД зафиксировали цены на «Сапсан» 31 декабря и 1 января

В частности, в последний день 2025 года поездка в экономическом классе обойдётся пассажирам минимум в 2 025 рублей, а 1 января 2026 года на рубль дороже — от 2 026 рублей.

«Поездка в базовом классе обойдётся ещё дешевле — от 1 832 рублей», — отметили в компании, добавив, что билеты на указанные даты уже поступили в продажу.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что после ввода в эксплуатацию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга можно будет доехать за два часа 15 минут, сообщает «Свободная пресса».

