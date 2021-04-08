«Вектор»: 10% населения не реагируют на любые вакцины
Иммунитет около 10% человеческой популяции не реагирует на любые вакцины, сообщают «Известия» со ссылкой на директора центра «Вектор» Рината Максютова.
По его словам, речь идет не только о коронавирусе. На формирование иммунитета может влиять ряд факторов. «Все зависит не только от поведения человека, но и от особенностей иммунной системы», - сказал Максютов.
Также директор центра рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКороны». По его словам, препарат продемонстрировал высочайший профиль безопасности, а нежелательных эффектов не возникало за исключением болезненных ощущений в месте инъекции у некоторых добровольцев.
Сейчас в России зарегистрированы три вакцины: «Спутник V» от Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром им. Чумакова РАН.
В научно-исследовательском институте вирусных инфекций «Вектор» назвали «Эпиваккорону» эффективной против британского и южноафриканского штаммов коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 294 / сут.
Умерли
101 тыс.+374 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 445 / сут.
- Музыкант Will.i.am придумал медицинскую маску с наушниками
- «Вектор»: 10% населения не реагируют на любые вакцины
- Bloomberg: Twitter планировал купить Clubhouse за $4 миллиарда
- Эксперт сообщил, когда нужно возвращать деньги в депозиты
- СМИ: Минюст США одобрил новые санкции против Nord Stream 2
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru