«Вектор»: 10% населения не реагируют на любые вакцины

По его словам, речь идет не только о коронавирусе. На формирование иммунитета может влиять ряд факторов. «Все зависит не только от поведения человека, но и от особенностей иммунной системы», - сказал Максютов.

Также директор центра рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКороны». По его словам, препарат продемонстрировал высочайший профиль безопасности, а нежелательных эффектов не возникало за исключением болезненных ощущений в месте инъекции у некоторых добровольцев.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины: «Спутник V» от Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром им. Чумакова РАН.

В научно-исследовательском институте вирусных инфекций «Вектор» назвали «Эпиваккорону» эффективной против британского и южноафриканского штаммов коронавируса.

