«Вектор»: 10% населения не реагируют на любые вакцины

Иммунитет около 10% человеческой популяции не реагирует на любые вакцины, сообщают «Известия» со ссылкой на директора центра «Вектор» Рината Максютова.

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По его словам, речь идет не только о коронавирусе. На формирование иммунитета может влиять ряд факторов. «Все зависит не только от поведения человека, но и от особенностей иммунной системы», - сказал Максютов.

Также директор центра рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКороны». По его словам, препарат продемонстрировал высочайший профиль безопасности, а нежелательных эффектов не возникало за исключением болезненных ощущений в месте инъекции у некоторых добровольцев.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины: «Спутник V» от Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром им. Чумакова РАН.

В научно-исследовательском институте вирусных инфекций «Вектор» назвали «Эпиваккорону» эффективной против британского и южноафриканского штаммов коронавируса.

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ФОТО: sobyanin.ru
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