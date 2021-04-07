«Спутник V» надежнее. Инфекционист сравнил российские вакцины от COVID-19

В научно-исследовательском институте вирусных инфекций «Вектор» назвали «Эпиваккорону» эффективной против британского и южноафриканского штаммов коронавируса. Представитель разработчика вакцины сообщил, что институт получает многочисленные заявки на поставку препарата за рубеж.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН согласился, что препарат «Вектор» должен помогать от мутаций COVID-19. Вместе с тем он заявил, что вакцина «Спутник V» на данный момент имеет больше опыта.

«Если белок без изменений, то должно помогать. Какую вакцину выбрать - в каждом конкретном случае врач и желающий привиться должны решать это индивидуально. Пока больше опыта у "Спутника V". У него более надежно. Далее по мере приобретения опыта будем и о других рассуждать. Что касается мутаций вируса, все касается того, в каком сегменте изменения. Самое главное, что сейчас изменений в белке нет», - объяснил он.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины: «Спутник V» от Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром им. Чумакова РАН.