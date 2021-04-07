Премьер Баварии сообщил о договоре на поставку 2,5 миллиона доз «Спутника V»
Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер сообщил о скором подписании предварительного договора о поставках 2,5 миллионов доз российской вакцины «Спутник V». Ее приобретут, если препарат одобрит Европейское агентство лекарственных средств, - сообщил глава региона на пресс-конференции.
Зедер отметил, что договор уже заключен министром здравоохранения Баварии с компанией R-Pharm в Иллертиссене, и ожидается, что сегодня он будет подписан. По словам политика, если «Спутник V» будет допущен в Европе, то баварцы могут получить 2,5 миллиона доз уже в июле . По словам политика, это позволит расширить возможности региона по вакцинации населения от коронавируса.
Ранее экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал НСН, что «Русская вакцина автомат не носит!», и как только Европа одобрит использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», Украина от нее не откажется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru