В Сеченовском университете установили, что следы коронавируса могут годами сохраняться в организме переболевших COVID-19 и влиять на развитие различных болезней. Это может сказываться на развитии фиброза, миокардита, болезней легких и желудочно-кишечного тракта, а также на прогрессировании онкологических заболеваний, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза. Нетесов назвал этот случай исключением, а не правилом.

«Я знаю примеры, когда молодые семьи вполне благополучно рожали здоровых детей после дважды перенесенного ковида. Поэтому, поскольку число описанных случаев бесплодия, похоже, невелико, я бы пока сомневался в достоверности таких жестких утверждений. Ведь подобные последствия редко, но бывают и после гриппа, и после ряда бактериальных заболеваний. Важно понять, насколько это массово. Теперь насчет персистенции. Вирусы, и не только нынешний коронавирус, могут персистировать в организме у людей с иммунодефицитом: у ВИЧ‑инфицированных, у пациентов с пересаженными органами, которые принимают препараты для подавления иммунной реакции отторжения. Это возможно, но это не правило — это исключение», — сказал собеседник НСН.