Вирусолог объяснил, почему ковид может годами оставаться в организме
Сергей Нетесов заявил НСН, что сохранение ковида в организме — это не правило, а исключение, характерно это в первую очередь для людей с иммунодефицитом.
Академик РАН, вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов в беседе с НСН усомнился в том, что коронавирус может годами оставаться в организме обычного человека и назвал условия, при которых постковидный синдром действительно может быть связан с сохранением вируса.
В Сеченовском университете установили, что следы коронавируса могут годами сохраняться в организме переболевших COVID-19 и влиять на развитие различных болезней. Это может сказываться на развитии фиброза, миокардита, болезней легких и желудочно-кишечного тракта, а также на прогрессировании онкологических заболеваний, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза. Нетесов назвал этот случай исключением, а не правилом.
«Я знаю примеры, когда молодые семьи вполне благополучно рожали здоровых детей после дважды перенесенного ковида. Поэтому, поскольку число описанных случаев бесплодия, похоже, невелико, я бы пока сомневался в достоверности таких жестких утверждений. Ведь подобные последствия редко, но бывают и после гриппа, и после ряда бактериальных заболеваний. Важно понять, насколько это массово. Теперь насчет персистенции. Вирусы, и не только нынешний коронавирус, могут персистировать в организме у людей с иммунодефицитом: у ВИЧ‑инфицированных, у пациентов с пересаженными органами, которые принимают препараты для подавления иммунной реакции отторжения. Это возможно, но это не правило — это исключение», — сказал собеседник НСН.
По его словам, определить, остался ли ковид в организме, поможет обычный ПЦР-тест.
«Чувствительность метода ПЦР в рутинном исполнении — 100-1000 вирусных частиц в пробе. Если ПЦР дает повторно отрицательный результат, то вряд ли вирус есть в организме. Но существуют и крайне высокочувствительные варианты ПЦР-теста (с помощью специальных приемов) — они позволяют обнаружить даже одну частицу вирусной нуклеиновой кислоты на миллилитр. Именно такими методами можно точно выяснить, есть ли вирус в организме. Конечно, бывают вирусы, действительно долгое время циркулирующие в организме. Типичный пример — вирус иммунодефицита человека. Персистируют в организме в случае хронизации инфекции вирус гепатита С, вирус гепатита В, вирусы герпеса. Таких вирусов примерно полтора десятка: у них есть специальные механизмы для избегания иммунного ответа. При этом стандартный исход коронавирусной инфекции (если он не смертельный) — полное выздоровление. Как я уже говорил, задерживаться и персистировать в организме вирус может в основном при наличии состояния иммунодефицита», — добавил Нетесов.
Ранее научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что распространение нового штамма коронавируса PJ.2.1 требует эпидемиологического мониторинга этого варианта и проверки необходимости обновления вакцин.
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