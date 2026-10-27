Мясников: Грипп и ОРЗ страшнее нового коронавируса-мутанта
Новый вариант коронавируса больше представляет научный интерес, чем угрожает россиянам, заявил НСН Александр Мясников
Новый штамм мутировавшего коронавируса PJ.2.1 не страшнее обычного гриппа, но интересен с научной точки зрения, рассказал в беседе с НСН врач и телеведущий Александр Мясников.
Как писали «Известия», вариант PJ.2.1 уже циркулирует в Канаде, США и Европе и в ближайшее время может появиться в России. Учёные заявляют, что этот штамм приобрел значительно более высокую способность проникать в клетки человека по сравнению с предшественниками и быстро накапливает новые мутации, за что его уже окрестили «ультрамутантом» за большое количество генетических изменений. Мясников отметил, что особой угрозы для россиян PJ.2.1 пока не несёт.
«Что касается PJ.2.1, то он представляет интерес, прежде всего, как пример изменения стратегии эволюции коронавируса. Пока говорить об опасности преждевременно. Обычное ОРЗ и тяжелый грипп хуже. Пожилым и сильно больным любой мю-вирус (коронавирус SARS-CoV-2 – прим НСН) может быть опасен. Что касается PJ.2.1, то он представляет интерес, прежде всего, как пример изменения стратегии эволюции коронавируса», - отметил он.
По одной из версий, новый штамм ковида сформировался в организме пациентки с иммунодефицитом в канадской провинции Онтарио в мае 2026 года. Такие пациенты чаще всего и дают жизнь новым версиям вирусов, добавил Мясников.
«Всегда самые новые неожиданные мутации возникают у пациента с тяжелым иммунодефицитом. Это прям как инкубатор для выращивания новых мутаций и вирусов. Во времена COVID был установлен пациент в терминальном состоянии, у которого нашли 130 мутаций коронавируса. Это так называемая скачкообразная эволюция. Подобное иногда происходит при длительной персистенции (сохранении. – прим. НСН) вируса в организме иммунокомпроментированного человека», - сказал Мясников.
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