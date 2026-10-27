Мясников: Грипп и ОРЗ страшнее нового коронавируса-мутанта

Новый штамм мутировавшего коронавируса PJ.2.1 не страшнее обычного гриппа, но интересен с научной точки зрения, рассказал в беседе с НСН врач и телеведущий Александр Мясников.

Как писали «Известия», вариант PJ.2.1 уже циркулирует в Канаде, США и Европе и в ближайшее время может появиться в России. Учёные заявляют, что этот штамм приобрел значительно более высокую способность проникать в клетки человека по сравнению с предшественниками и быстро накапливает новые мутации, за что его уже окрестили «ультрамутантом» за большое количество генетических изменений. Мясников отметил, что особой угрозы для россиян PJ.2.1 пока не несёт.