Вакцину получили 46 миллионов россиян

Первый компонент вакцины от COVID-19 привились 46 миллионов россиян, оба компонента получили почти 39 миллионов. Об этом журналистам рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В Москве назвали срок действия QR-кода после ревакцинации

Ранее главный врач детской поликлиники № 7 Москвы Елена Кац рассказала НСН, какие органы перенесшим COVID-19 нужно проверить и где это можно сделать проще всего.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры