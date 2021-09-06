Вакцину получили 46 миллионов россиян
6 сентября 202117:11
Первый компонент вакцины от COVID-19 привились 46 миллионов россиян, оба компонента получили почти 39 миллионов. Об этом журналистам рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее главный врач детской поликлиники № 7 Москвы Елена Кац рассказала НСН, какие органы перенесшим COVID-19 нужно проверить и где это можно сделать проще всего.
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6 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru