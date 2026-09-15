Суд отказал в смягчении приговора сестрам Хачатурян
Московский суд отказал в смягчении меры пресечения сестрам Ангелине, Марии и Крестине Хачатурян. Соответствующую информацию 15 сентября в беседе с РЕН ТВ подтвердил адвокат Марии Ярослав Пакулин.
В настоящее время девушкам запрещено поддерживать общение с другими фигурантами дела, в том числе и между собой. Сестры остаются под следствием уже восемь лет после трагических событий 2018 года, связанных с гибелью их отца.
Защитник напомнил, что установленный срок следствия по резонансному делу истекает в конце сентября текущего года. Если следственные органы не примут решение о его очередном продлении, уголовное преследование будет полностью прекращено. В последний раз Следственный комитет возобновлял расследование 29 января 2026 года, а о его завершении стало известно 28 марта.
Ранее суд признал убитого Михаила Хачатуряна совершившим насилие над дочками, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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