Суд отказал в смягчении приговора сестрам Хачатурян

В настоящее время девушкам запрещено поддерживать общение с другими фигурантами дела, в том числе и между собой. Сестры остаются под следствием уже восемь лет после трагических событий 2018 года, связанных с гибелью их отца.

Защитник напомнил, что установленный срок следствия по резонансному делу истекает в конце сентября текущего года. Если следственные органы не примут решение о его очередном продлении, уголовное преследование будет полностью прекращено. В последний раз Следственный комитет возобновлял расследование 29 января 2026 года, а о его завершении стало известно 28 марта.

Ранее суд признал убитого Михаила Хачатуряна совершившим насилие над дочками, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

