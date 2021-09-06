В Москве назвали срок действия QR-кода после ревакцинации

Сервис по продлению московских QR-кодов после ревакцинации заработает через неделю. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Также там добавили, что срок действия кода составит один год.

«Через неделю будет запущен сервис по продлению московских QR-кодов в случае ревакцинации. Срок QR-кода после ревакцинации будет составлять один год. Код будет генерироваться в тот же день, по факту прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной», - заявили в оперштабе.

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А ранее Минздрав опубликовало новые рекомендации по порядку проведения вакцинации от коронавирусной инфекции. Так, ведомство официально разрешило использовать препарат «Спутник Лайт» для пациентов старше 60 лет и переболевших COVID-19, а также для ревакцинации. Кроме того, Минздрав указал на необходимость организовать индивидуальную работу с гражданами от 60 лет для профилактики и снижения рисков распространения инфекции, отмечает Ura.ru.

Кроме того, в документе указаны сроки действия QR-кодов, отмечает RT. Так, код с отрицательным результатом ПЦР-теста действует 72 часа, для переболевших — 6 месяцев, для вакцинированных и ревакцинированных — год. В случае ухудшения эпидситуации Минздрав допускает сокращение срока действия кода для привитых до полугода.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКоронавирусВакцинация
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