В Москве назвали срок действия QR-кода после ревакцинации

Сервис по продлению московских QR-кодов после ревакцинации заработает через неделю. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Также там добавили, что срок действия кода составит один год.

«Через неделю будет запущен сервис по продлению московских QR-кодов в случае ревакцинации. Срок QR-кода после ревакцинации будет составлять один год. Код будет генерироваться в тот же день, по факту прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной», - заявили в оперштабе.