Медик рассказала, какие органы перенесшим COVID-19 нужно проверить
Главврач детской поликлиники № 7 Москвы сообщила, что все дополнительные обследования переболевшие коронавирусом могут пройти в павильонах «Здоровая Москва».
В павильонах «Здоровая Москва» помимо обычных профилактических осмотров проводится углубленная диспансеризация для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. Дополнительно в нее введен ряд обследований, которые направлены на выявление возможных после COVID-19 осложнений, рассказала в беседе с Радиоточкой НСН главный врач детской поликлиники № 7 Москвы Елена Кац.
«Если человек перенес коронавирусную инфекцию, то ему предлагается дополнительно сдать биохимический анализ крови, включающий ряд показателей, характеризующих те изменения, которые возможны в организме после ковида. Расширенный анализ крови должен показать наличие воспалительных процессов, работу печени, почек, уровень холестерина.
Также проводится исследование D-димера – это тест, позволяющий выявить пациентов с высоким риском тромбозов, что очень часто случается после коронавируса. Проводится спирометрия – исследование функции легких. Кроме того, проходит тест с шестиминутной ходьбой, который направлен на выявление того, как работает сердечно-сосудистая система. В случае выявления патологий назначаются дополнительные исследования и консультации специалистов. Если не выполнялась рентгенография органов грудной клетки, то дополнительно назначаются такие исследования для выявления фиброзных изменений в легких. Но это уже делается в поликлинике», – отметила медик.
Спектр дополнительных исследований, по словам Кац, обусловлен теми поражениями, которые возникают вследствие коронавирусной инфекции.
«COVID-19 – серьезное, опасное заболевание, которое часто приводит к мультисистемным нарушениям в организме. В первую очередь поражаются легкие, но это далеко не единственная патология. Страдают также печень, почки, сердечно-сосудистая система. Все это – мишени, которые поражает коронавирус, и за которыми обязательно нужно наблюдать после того, как человек перенес это заболевание», – подчеркнула главврач.
По словам Кац, диспансеризация необходима для переболевших коронавирусом для того, чтобы своевременно выявить возможные последствия COVID-19.
«Своевременное выявление каких-либо отклонений от нормы повышает результативность лечения. Если в анамнезе есть перенесенное заболевание ковидом, то дополнительно проконтролировать, в каком состоянии находится организм, все органы, – очень важно», – заявила она.
Проект «Здоровая Москва» стартовал в 2019 году, когда в парках были открыты павильоны «Здоровая Москва» и в них было организовано проведение профилактических осмотров. В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией проект был приостановлен, а уже в мае 2021-го павильоны снова открылись. «Расположение в парках, около метро было выбрано потому, что это точки, где удобно пройти профилактические осмотры либо гуляя в свободное время, либо по дороге с работы или на работу. Нет необходимости специально выбирать время, чтобы пойти в поликлинику, собраться с духом», – отметила Кац.
В состав исследований, которые проводит «Здоровая Москва», в этом году включены и те, которые не входят в программу диспансеризации по федеральным нормативам. Например, проводится исследование на содержание уровня гликированного гемоглобина, всем старше 40 лет – тиреотропного гормона (выявляет заболевания щитовидной железы), мужчинам – ПСА-тест (определяет риск развития рака предстательной железы), женщинам до 40 лет – УЗИ молочных желез. Исследования направлены на выявление заболеваний, которые занимают первые позиции в структуре заболеваемости и смертности: сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринной системы, сахарного диабета.
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