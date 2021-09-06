Медик рассказала, какие органы перенесшим COVID-19 нужно проверить

В павильонах «Здоровая Москва» помимо обычных профилактических осмотров проводится углубленная диспансеризация для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. Дополнительно в нее введен ряд обследований, которые направлены на выявление возможных после COVID-19 осложнений, рассказала в беседе с Радиоточкой НСН главный врач детской поликлиники № 7 Москвы Елена Кац.

«Если человек перенес коронавирусную инфекцию, то ему предлагается дополнительно сдать биохимический анализ крови, включающий ряд показателей, характеризующих те изменения, которые возможны в организме после ковида. Расширенный анализ крови должен показать наличие воспалительных процессов, работу печени, почек, уровень холестерина.

Также проводится исследование D-димера – это тест, позволяющий выявить пациентов с высоким риском тромбозов, что очень часто случается после коронавируса. Проводится спирометрия – исследование функции легких. Кроме того, проходит тест с шестиминутной ходьбой, который направлен на выявление того, как работает сердечно-сосудистая система. В случае выявления патологий назначаются дополнительные исследования и консультации специалистов. Если не выполнялась рентгенография органов грудной клетки, то дополнительно назначаются такие исследования для выявления фиброзных изменений в легких. Но это уже делается в поликлинике», – отметила медик.

Спектр дополнительных исследований, по словам Кац, обусловлен теми поражениями, которые возникают вследствие коронавирусной инфекции.

«COVID-19 – серьезное, опасное заболевание, которое часто приводит к мультисистемным нарушениям в организме. В первую очередь поражаются легкие, но это далеко не единственная патология. Страдают также печень, почки, сердечно-сосудистая система. Все это – мишени, которые поражает коронавирус, и за которыми обязательно нужно наблюдать после того, как человек перенес это заболевание», – подчеркнула главврач.