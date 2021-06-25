Вакцинацию из-за высокого спроса приостановили в Хабаровском крае
Власти Хабаровского края приостановили вакцинацию от COVID-19 из-за высокого спроса и недостатка препарата, написал заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале.
По его словам, темпы вакцинации в крае резко пошли вверх. Так, за последние двое суток вакцину получили почти 5 тысяч 200 человек. Вакцинация приостановлена по введению первого компонента препарата от коронавируса.
Напомним, россияне выстроились в очереди за прививкой от COVID-19. Одна из причин повышенного спроса на вакцины в России – ограничения для невакцинированных граждан. Так, согласно документации Роспотребнадзора, работодатели Москвы обязаны отстранять отказавшихся от вакцинации сотрудников, у которых нет на это медицинских противопоказаний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru