«Русская вакцина автомат не носит!» Президенты Украины колют AstraZeneca и ждут «Спутник V»

«Раньше я увлекался учением Маркса и Энгельса, так они считают, что человек произошел от обезьяны. Где-то я вычитал, что человек – это политическое животное. Я живу за городом, наблюдаю и могу сказать, что человек и природа имеют органическую связь. Бояться использования в создании вакцины такой возможности животного нельзя. Не вижу здесь сложностей. Мир единый, все делается по законам природы», - отметил бывший президент Украины.

Кравчук также заявил, что как только Европа одобрит использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая на данный момент признана самой безопасной, Украина от нее не откажется.

«Отказа от вакцины «Спутник V» со стороны Украины не было, если российская вакцина будет одобрена, то ее можно будет использовать. У нас нет предвзятого отношения, она просто еще не сертифицирована. Сама русская вакцина автомат Калашникова не носит! Абсолютно никакой разницы нет – если она одобрена, получила аттестацию – я не имею ничего против. Не надо надумывать и фантазировать по этому поводу», - заявил собеседник НСН.



В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca в ЕС. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. После этого информация об осложнениях стала поступать и из других стран ЕС.

