«Русская вакцина автомат не носит!» Президенты Украины колют AstraZeneca и ждут «Спутник V»
Экс-президент Украины рассказал НСН, как себя чувствует после прививки вакциной AstraZeneca и при какой условии вакцинировался бы российским препаратом.
Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН", что после прививки препаратом Covishield компании AstraZeneca чувствует себя хорошо.
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признало наличие связи между вакциной от COVID-19 AstraZeneca и случаями тромбоза. Глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери сообщил, что в настоящее время специалисты заняты изучением таких закономерностей.
«В четверг будет 14 дней как я вакцинировался. Пока, слава Богу, никаких симптомов нет. Я чувствую себя нормально, как и до этого», — сказал Кравчук, добавив, что его не смущает, что в вакцине AstraZeneca использует генетически модифицированный аденовирус шимпанзе.
«Раньше я увлекался учением Маркса и Энгельса, так они считают, что человек произошел от обезьяны. Где-то я вычитал, что человек – это политическое животное. Я живу за городом, наблюдаю и могу сказать, что человек и природа имеют органическую связь. Бояться использования в создании вакцины такой возможности животного нельзя. Не вижу здесь сложностей. Мир единый, все делается по законам природы», - отметил бывший президент Украины.
Кравчук также заявил, что как только Европа одобрит использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая на данный момент признана самой безопасной, Украина от нее не откажется.
«Отказа от вакцины «Спутник V» со стороны Украины не было, если российская вакцина будет одобрена, то ее можно будет использовать. У нас нет предвзятого отношения, она просто еще не сертифицирована. Сама русская вакцина автомат Калашникова не носит! Абсолютно никакой разницы нет – если она одобрена, получила аттестацию – я не имею ничего против. Не надо надумывать и фантазировать по этому поводу», - заявил собеседник НСН.
В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca в ЕС. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. После этого информация об осложнениях стала поступать и из других стран ЕС.
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